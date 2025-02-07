Шольц рассказал о своем отношении к шоколадной пасте Nutella

Шольц признался, что не ест шоколадную пасту Nutella с 12 лет
В ходе мероприятия Социал-демократической партии Германии (СДПГ) канцлер Олаф Шольц раскрыл неожиданный факт о своих пищевых предпочтениях. Трансляция выступления главы правительства велась на официальном YouTube-канале партии.
Шольц признался, что с двенадцатилетнего возраста не употребляет популярную среди детей шоколадную пасту Nutella. Ответ на вопрос о его завтраках и приверженности или неприязни к этому продукту стал одним из самых частых среди обращений к канцлеру.
«Вопросов было много, и самый распространенный такой: когда вы завтракаете, вы в «команде Nutella» или предпочитаете без нее?», – поделился Шольц.
Канцлер также отметил свою нерегулярность в приеме утренней пищи, не поясняя ни причин отказа от Nutella в юности, ни причин отказа от завтраков.
На днях врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Евгений Белоусов заявил, что шоколадные пасты чаще всего содержат много сахара и пальмового масла, которые вредят организму. Кроме того, по его словам, в это лакомство нередко добавляют искусственные ароматизаторы и эмульгаторы.