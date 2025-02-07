В ходе мероприятия Социал-демократической партии Германии (СДПГ) канцлер Олаф Шольц раскрыл неожиданный факт о своих пищевых предпочтениях. Трансляция выступления главы правительства велась на официальном YouTube-канале партии.

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Шольц признался, что с двенадцатилетнего возраста не употребляет популярную среди детей шоколадную пасту Nutella. Ответ на вопрос о его завтраках и приверженности или неприязни к этому продукту стал одним из самых частых среди обращений к канцлеру.

« В о п р о с о в б ы л о м н о г о , и с а м ы й р а с п р о с т р а н е н н ы й т а к о й : к о г д а в ы з а в т р а к а е т е , в ы в « к о м а н д е N u t e l l a » и л и п р е д п о ч и т а е т е б е з н е е ? » , – п о д е л и л с я Ш о л ь ц .

Канцлер также отметил свою нерегулярность в приеме утренней пищи, не поясняя ни причин отказа от Nutella в юности, ни причин отказа от завтраков.

На днях врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Евгений Белоусов заявил, что шоколадные пасты чаще всего содержат много сахара и пальмового масла, которые вредят организму. Кроме того, по его словам, в это лакомство нередко добавляют искусственные ароматизаторы и эмульгаторы.