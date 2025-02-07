Глава немецкого Rheinmetall надел бронежилет и приготовился к покушению

Глава немецкого оружейного концерна Rheinmetall Армин Паппергер начал носить бронежилет из страха покушения, а также его охрана была значительно усилена.

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Об этом сообщает журнал Focus.

« Э т о б ы л о к о г д а - т о д а в н о . В н а ш и д н и , в ы х о д я и з д о м а , т о п - м е н е д ж е р о б ы ч н о н а д е в а е т в м е с т о г а л с т у к а б р о н е ж и л е т в е с о м д о п я т и к и л о г р а м м о в . В о о р у ж е н н ы е т е л о х р а н и т е л и в о з я т е г о н а д е л о в ы е в с т р е ч и н а б р о н и р о в а н н о м а в т о м о б и л е . К а ж д о г о п о с е т и т е л я п р е д в а р и т е л ь н о п р о в е р я ю т , с в я з а в ш и с ь с п о л и ц и е й и У п р а в л е н и е м п о з а щ и т е К о н с т и т у ц и и » , — о т м е ч а е т с я в м а т е р и а л е и з д а н и я .

Паппергер сам также отметил, что его охраняют чуть ли не сильнее самого канцлера ФРГ Олафа Шольца. По мнению авторов материала, подобные меры предприняты якобы из-за угроз со стороны России. Никакими доказательствами данное утверждение не было подкреплено.

28 января заместитель помощника генсека НАТО Джеймс Аппатурай в ходе выступления в Европарламенте публично обвинил Россию в якобы подготовке покушения на Паппергера, заподозрив в вербовке исполнителей через социальные сети. Никаких доказательств предъявлено не было.