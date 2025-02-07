Маск признался в любви Трампу

Американский предприниматель и глава Департамента государственной эффективности (DOGE) опубликовал пост в соцсети X с признанием в любви к президенту США Дональду Трампу.

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« Я л ю б л ю Д о н а л ь д а Т р а м п а т а к ж е с и л ь н о , к а к г е т е р о с е к с у а л ь н ы й м у ж ч и н а м о ж е т л ю б и т ь д р у г о г о м у ж ч и н у » , — н а п и с а л п р е д п р и н и м а т е л ь .

Каких-либо объяснений за этой публикацией не последовало. Напомним, общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ.

Маск является одним из главных инициаторов чисток в ведомствах США. Недавно департамент DOGE получил доступ к конфиденциальным платежным данным Министерства финансов. Это произошло после того, как исполняющий обязанности заместителя министра финансов Дэвид Лебрик подал в отставку, испытывая давление.

Помимо этого, специалисты департамента получили доступ к платежным и контрактным системам национальных программ медицинского страхования Medicare и Medicaid.

Как писал журнал Time, Маск пообещал, что DOGE поможет Трампу «нанять скромную команду крестоносцев из небольших правительств», которые будут работать над «массовым сокращением численности персонала в федеральной бюрократии». Издание подчеркивает, что ни одно частное лицо до сих пор не обладало такой властью над аппаратом американского правительства.

Также стало известно, что Белый дом уволит 97% сотрудников USAID по всему миру, оставив всего 294 специалиста. Массовое увольнение произойдет на фоне того закрытия штаб-квартиры агентства в Вашингтоне. Маск отмечал, что агентство находится в процессе закрытия в целях сокращения расходов.