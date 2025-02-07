Маск признался в любви Трампу

Маск признался Трампу в мужской любви
Американский предприниматель и глава Департамента государственной эффективности (DOGE) опубликовал пост в соцсети X с признанием в любви к президенту США Дональду Трампу.
«Я люблю Дональда Трампа так же сильно, как гетеросексуальный мужчина может любить другого мужчину», — написал предприниматель.
Каких-либо объяснений за этой публикацией не последовало. Напомним, общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ.
Маск является одним из главных инициаторов чисток в ведомствах США. Недавно департамент DOGE получил доступ к конфиденциальным платежным данным Министерства финансов. Это произошло после того, как исполняющий обязанности заместителя министра финансов Дэвид Лебрик подал в отставку, испытывая давление.
Помимо этого, специалисты департамента получили доступ к платежным и контрактным системам национальных программ медицинского страхования Medicare и Medicaid.
Как писал журнал Time, Маск пообещал, что DOGE поможет Трампу «нанять скромную команду крестоносцев из небольших правительств», которые будут работать над «массовым сокращением численности персонала в федеральной бюрократии». Издание подчеркивает, что ни одно частное лицо до сих пор не обладало такой властью над аппаратом американского правительства.
Также стало известно, что Белый дом уволит 97% сотрудников USAID по всему миру, оставив всего 294 специалиста. Массовое увольнение произойдет на фоне того закрытия штаб-квартиры агентства в Вашингтоне. Маск отмечал, что агентство находится в процессе закрытия в целях сокращения расходов.