Ирландский журналист Чей Боуз выразил сомнения в способности НАТО вести боевые действия против России.

Об этом он заявил в своём микроблоге в социальной сети X, передаёт РИА Новости.

« И т а к , Североатлантический альянс, членом и крупнейшим спонсором которого на сегодняшний день являются США, рассматривал возможность отправки войск в Гренландию для защиты от... США», – написал ирландец.

В НАТО заговорили об отправке войск в Гренландию на фоне угроз Трампа

В этой связи журналист с иронией задался вопросом, что «некоторые действительно считают, что эти ребята могли бы воевать с Россией или Китаем?».

Как сообщала «Свободная Пресса», ранее Боуз призвал Евросоюз прекратить врать о России