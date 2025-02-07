Журнал Time поместил на обложку Маска в кресле президента США

Американский журнал Time показал новую обложку, посвященную предпринимателю Илону Маску. Ее фотографию издание опубликовало в соцсети X.

На обложке Маск сидит в кресле за столом президента США, который располагается в Овальном кабинете Белого дома.

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Отмечается, что обложка посвящена материалу о деятельности предпринимателя в качестве главы нового департамента эффективности государственного управления США (DOGE).

Ранее Time со ссылкой на источники заявил, что политика Маска по сокращению числа государственных служащих вызвала желание у ряда чиновников бежать из США.