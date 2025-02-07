На экс-президента Франции Саркози наденут электронный браслет

Бывший французский президент Николя Саркози получит в пятницу электронный браслет и будет отбывать наказание за прослушку телефонных разговоров в домашних условиях.

Об этом пишет Le Figaro.

« П о с л о в а м и с т о ч н и к а , б л и з к о г о к с л е д с т в и ю , в п я т н и ц у , 7 ф е в р а л я , н а Н и к о л я С а р к о з и б у д е т н а д е т в э л е к т р о н н ы й б р а с л е т , к н о ш е н и ю к о т о р о г о е г о п р и г о в о р и л и в р а м к а х т а к н а з ы в а е м о г о д е л а о п р о с л у ш к е т е л е ф о н н ы х р а з г о в о р о в » , — у к а з а н о в м а т е р и а л е .

В декабре кассационный суд отклонил апелляцию Саркози по делу о прослушивании телефонных разговоров и вынес решение о наказании «за коррупцию и торговлю влиянием». Юристы называют этот приговор беспрецедентным.

Экс-президент заявлял, что обжалует приговор в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ).

Саркози занимал пост главы французского государства с 2007 по 2012 год.