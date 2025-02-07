В Китае предположили, как Трамп решит украинский конфликт

Китайский эксперт заявил, что президент США Дональд Трамп хочет заморозить конфликт на Украине. Так считает замглавы отдела евразийских исследований Китайского института современных международных отношений Чэнь Юй, о чем пишет «Московский комсомолец».

По мнению эксперта, Трамп хочет заморозить конфликт на Украине, чтобы в дальнейшем использовать его для своих интересов. При этом Чэнь Юй также считает, что администрация Белого дома пытается «маневрировать» в вопросе конфликта, чтобы «устроить долгосрочную игру с Россией и Европой».

Трампа уличили в желании сделать Украину колонией

« С Ш А п ы т а ю т с я п р е в р а т и т ь е г о в д о л г о с р о ч н ы й н е р а з р е ш е н н ы й к о н ф л и к т , ч т о б ы и с п о л ь з о в а т ь е г о и о в л а д е т ь с т р а т е г и ч е с к о й и н и ц и а т и в о й в д о л г о с р о ч н о й п е р с п е к т и в е » , — з а я в и л Ю й .

Ранее Трамп собрал всю свою команду в Овальном кабинете для решения конфликта на Украине.