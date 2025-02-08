Европейская комиссия (ЕК) в течение нескольких часов отреагирует, если президент США Дональд Трамп примет решение о введении пошлин на европейские товары. Об этом в беседе с RND заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

" В с л у ч а е , е с л и С Ш А в с ё ж е п р е д п р и м у т т а к и е ш а г и ( в в е д е н и е п о ш л и н - р е д . ) , Е в р о п е й с к а я к о м и с с и я с м о ж е т о т р е а г и р о в а т ь в т е ч е н и е н е с к о л ь к и х ч а с о в " , - п о д ч е р к н у л о н .

До этого глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила о готовности Евросоюза (ЕС) защищать свои интересы в отношениях с США в случае необходимости.

Трамп подписал указ о введении пошлин на товары из Китая

3 февраля газета The Telegraph писала, что администрация США рассматривает возможность введения пошлин в отношении Евросоюза в размере 10%.