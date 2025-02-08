Европейская комиссия (ЕК) в течение нескольких часов отреагирует, если президент США Дональд Трамп примет решение о введении пошлин на европейские товары. Об этом в беседе с RND заявил канцлер Германии Олаф Шольц.
"В случае, если США всё же предпримут такие шаги (введение пошлин - ред.), Европейская комиссия сможет отреагировать в течение нескольких часов", - подчеркнул он.
До этого глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила о готовности Евросоюза (ЕС) защищать свои интересы в отношениях с США в случае необходимости.
Трамп подписал указ о введении пошлин на товары из Китая
3 февраля газета The Telegraph писала, что администрация США рассматривает возможность введения пошлин в отношении Евросоюза в размере 10%.