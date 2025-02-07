Китай выразил сожаление из-за решения Панамы

Китай выразил «глубокое сожаление» из-за решения Панамы выйти из инициативы «Пояс и путь» после заявлений президента США Дональда Трампа о необходимости установить контроль над межокеанским каналом.

Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, передает Reuters.

«Китай выступает решительно против действий США, которые путем давления и принуждения пытаются очернить и подорвать сотрудничество в рамках инициативы "Один пояс, один путь", а также выражает глубокое сожаление в связи с решением Панамы не продлевать действие меморандума о взаимопонимании», — отметил официальный представитель внешнеполитического ведомства.

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Линь Цзянь также подчеркнул, что Китай решительно осуждает действия США и осуществляемое на Панаму давление. Он также добавил, что инициатива «Пояса и пути» была взаимовыгодна и отвечала интересам двух стран.

3 февраля президент Панамы Хосе Рауль Мулино заявил, что центральноамериканская страна прекратила участие в совместной с Пекином инициативе «Пояс и путь». Соответствующее решение было принято после выхода визита государственного секретаря США Марко Рубио.