Франция пересмотрит условия аккредитации журналистов РФ
Франция пересмотрит право на аккредитацию для российских журналистов на территории страны. Об этом сообщил официальный представитель французского МИД Кристоф Лемуан, передает РИА Новости.
Он отметил, что в настоящее время российские СМИ получают аккредитацию сроком на один год.
«Но эту ситуацию нам придется пересмотреть», — добавил Лемуан.
Ранее РФ лишила аккредитации корреспондента французской газеты Le Monde Бенжамена Кенеля. Директор издания Жером Феноглио осудил данное решение, назвав его «беспрецедентным». Он призвал Москву пересмотреть свою политику в отношении Кенеля. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя это, заявила, что Россия готова продлить его аккредитацию, если Париж решит вопрос с выдачей визы российскому журналисту «Комсомольской правды» Александру Куделе. Она подчеркнула, что решение по Кенелю было «ответной мерой» на действия Франции.