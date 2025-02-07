Трампу предсказали катастрофу из-за USAID

Решение американского президента Дональда Трампа закрыть Агентство США по международному развитию (USAID) приведет к катастрофическим последствиям.

Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на сотрудника USAID.

« Э т о Афганистан Трампа... Это будет хуже, чем Афганистан, потому что мы не только выходим без предупреждения, но еще и [американский предприниматель] Илон Маск пишет, что USAID — это кучка преступников», — сказал источник.

Он уточнил, что представление Маска об агентстве хорошо укладывается в нарративы многих правительств, в странах которых USAID ведет работу, что ухудшает ситуацию.

По словам другого высокопоставленного американского чиновника, действия администрации Трампа в отношении USAID являются ошеломляющими и безответственными. Он также считает, что риски для безопасности сотрудников USAID за рубежом стали «неприемлемо высокими».

Ранее стало известно, что возвращение работников зарубежных департаментов USAID из-за границы в административный отпуск обойдется бюджету США в 20 миллионов долларов. Такие траты назвали «ненужными» для американских налогоплательщиков.