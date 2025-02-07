В Армении вынесли приговор экс-командующему армией Карабаха

Уголовный суд Сюникской области Армении приговорил к 5,5 года лишения свободы экс-командующего армией обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Джалала Арутюняна, признав его виновным в совершении служебной халатности. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Согласно обвинительному вердикту, генерал-лейтенант Арутюнян во время военных действий в 2020 году совершил служебную халатность, которая привела к смерти военных.

Адвокаты генерала ранее заявляли, что он не признает себя виновным в совершении инкриминированного ему преступления.