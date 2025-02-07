Япония захотела развивать отношения с одной постсоветской страной

Лидеры Узбекистана и Японии выразили взаимный интерес в развитии двусторонних отношений и готовятся к проведению совместного саммита. Об этом пишет РИА Новости.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выступил за продолжение активных контактов с лидерами Японии.

« В ы р а ж е н о у д о в л е т в о р е н и е н а с ы щ е н н о й п о в е с т к о й с о т р у д н и ч е с т в а ( . . . ) в р а м к а х я п о н с к о й п р а в и т е л ь с т в е н н о й п р о г р а м м ы с о д е й с т в и я р а з в и т и ю » , — з а я в и л о н . К р о м е т о г о , М и р з и ё е в з а я в и л о р а з в и т и и э к о н о м и ч е с к и х и и н в е с т и ц и о н н ы х о т н о ш е н и й с Т о к и о .

В свою очередь спецпосланник премьер-министра Японии Акихиса Нагасима назвал Узбекистан надежным и долгосрочным и стратегическим партнером. Такой же статус имеет отношения между Ташкентом и Москвой.

22 января Россия и Узбекистан подписали план военного сотрудничества и программу стратегического партнерства в военной сфере на пять лет. В 2025 году стороны собираются провести 50 совместных мероприятий двух стран в военной сфере.