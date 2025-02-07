В Польше освистали Урсулу фон дер Ляйен

Главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен освистали в Гданьске во время протестов фермеров, сообщило РИА Новости. Политик принимала участие в выездном заседании ЕК.

Около здания Центра европейской солидарности протестующие свистели, били в барабаны и кричали «Прочь, Урсула!». Демонстранты выступили против «зеленого» курса Евросоюза, который предполагает ужесточения экологических норм, которые увеличат себестоимость сельхозпродукции. Они добавили, что из-за климатической политики объединения многие потеряли рабочие места, закрылись предприятия.

Ранее глава Конституционного суда (КС) республики Богдан Свенчковский заявил, что правительство премьер-министра Дональда Туска может вывести войска на улицы Польши. По его словам, это может произойти в случае сомнений премьера относительно результатов президентских выборов.

Он отметил, что в течение минимум полугода или максимум года ситуация в Польше может накалиться настолько, что потребуется привлечь вооруженные силы или полицию для предотвращения протестов. По словам Свенчковского, он готов к тому, что его «могут вывести из КС под дулом» автомата.

До этого стало известно, что президент Польши Анджей Дуда поддержал решение главы Конституционного суда возбудить против Туска уголовное дело. Его подозревают в причастности к государственному перевороту.