Сийярто назвал санкции США против МУС «понятными»
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал введение санкций президентом США Дональдом Трампом против Международного уголовного суда (МУС) «абсолютно понятным».
«Решение Дональда Трампа ввести санкции против Международного уголовного суда абсолютно понятно», — цитирует РИА Новости его публикацию в соцсети.
По словам Сийярто, МУС своими действиями усугубил нестабильность в тех частях мира, которые итак находятся в сложной ситуации.
«МУС деградировал до уровня предвзятого политического инструмента и дискредитировал всю международную судебную систему», — заключил он.
Ранее Дональд Трамп подписал указ, предусматривающий применение санкций в отношении Международного уголовного суда (МУС).