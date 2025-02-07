Сийярто назвал санкции США против МУС «понятными»

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал введение санкций президентом США Дональдом Трампом против Международного уголовного суда (МУС) «абсолютно понятным».

« Р е ш е н и е Д о н а л ь д а Т р а м п а в в е с т и с а н к ц и и п р о т и в М е ж д у н а р о д н о г о у г о л о в н о г о с у д а а б с о л ю т н о п о н я т н о » , — ц и т и р у е т РИА Новости его публикацию в соцсети.

По словам Сийярто, МУС своими действиями усугубил нестабильность в тех частях мира, которые итак находятся в сложной ситуации.

« М У С д е г р а д и р о в а л д о у р о в н я п р е д в з я т о г о п о л и т и ч е с к о г о и н с т р у м е н т а и д и с к р е д и т и р о в а л в с ю м е ж д у н а р о д н у ю с у д е б н у ю с и с т е м у » , — з а к л ю ч и л о н .

Ранее Дональд Трамп подписал указ, предусматривающий применение санкций в отношении Международного уголовного суда (МУС).