Пока вы не уснули: Украина о неудачном запуске «Орешника» и сделка между Венгрией и США

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Трамп собрал всю свою команду в Овальном кабинете для решения конфликта на Украине

Президент США Дональд Трамп 6 февраля собрал в Овальном кабинете всю свою команду советников и министров для обсуждения мер по решению конфликта на Украине. Об этом рассказал спецпосланник США по Украине Кит Келлог в интервью New York Post.

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Стали известны подробности о вертолете, столкнувшемся с лайнером в Вашингтоне

Военный вертолет Black Hawk, столкнувшийся с пассажирским самолетом в небе над Вашингтоном, летел с отключенной системой безопасности. Об этом заявил член сената США от штата Техас Тед Круз, сообщает телеканал CBC News.

Как он сказал, в момент аварии на вертолете не работала система автоматического зависимого наблюдения-вещания (ADS-B). При этом законодатель выразил уверенность, что у пилотов не было причин отключать оборудование.

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Стало известно о масштабной экономической сделке между Венгрией и США

Венгрия планирует заключить с американской стороной соглашение в области экономики, которое будет иметь большое значение и масштаб. Сделку планировали еще до того, как Дональд Трамп стал президентом США, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth, передает агентство «Прайм».

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Глава МО Сирии назвал условия сохранения военных баз РФ

Сирия готова сохранить российские военные базы на своей территории, если получит от этого выгоду. Такое заявление в интервью Washington Post сделал глава сирийского министерства обороны Мурхаф Абу Касра.

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Десятки депутатов Рады улетели в США на фоне призывов Зеленского посетить фронт

37 депутатов Верховной Рады Украины улетели в США на молитвенный завтрак. Об этом сообщил спикер Рады Руслан Стефанчук, его цитирует «Страна.ua».

По его словам, депутаты покинули Украину с целью «перезагрузить отношения со стратегическим партнером, Соединенными Штатами».

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На Украине высказались о неудачном запуске «Орешника»

Сообщения о якобы неудачном запуске 6 февраля Вооруженными силами (ВС) России баллистической ракеты средней дальности «Орешник» являются ложью. С таким заявлением выступил Центр стратегических коммуникаций (ЦСК) при министерстве культуры и стратегических коммуникаций Украины в своем Telegram-канале.

« О ф и ц и а л ь н ы х п о д т в е р ж д е н и й п у с к а " О р е ш н и к а " н е б ы л о н и с у к р а и н с к о й с т о р о н ы , н и с о с т о р о н ы Р о с с и и » , — п о д ч е р к н у л и в в е д о м с т в е .

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В магазины возвращаются продукты с «честным» весом

В торговые точки России все чаще поступают товары, вес которых соответствует заявленному. Об этом сообщает «Российская газета».

Вес продуктов, который не сокращается, называют «честным». В публикации говорится, что некоторые производители даже указывают вес в килограммах и литрах в качестве преимущества перед конкурентами.

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Расчленивший студентку историк Соколов попросился на СВО

Доценту Олегу Соколову, который отбывает срок за убийство и расчленение девушки, не позволили заключить контракт на службу в зоне спецоперации. Как сообщает «Газета.ru», об этом заявил его адвокат Александр Почуев.

По словам защитника, Соколов подавал прошение уже несколько раз, но постоянно получал отказы. Сейчас историк продолжает заниматься научной деятельностью, «насколько это возможно в местах лишения свободы». В частности, он работает в тюрьме библиотекарем и преподает.

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Овечкин повторил рекорд Гретцки

Российский форвард «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин повторил одно из достижений канадца Уэйна Гретцки в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает Sport24.

В концовке первого периода игры против «Филадельфия Флайерс» россиянин отметился голом, который стал для него 98-м, забитым в последнюю минуту любого периода. Он повторил рекорд Гретцки по этому показателю.

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Появились подробности ДТП с актером Матросовым и полицейским авто в Москве

Российский актер Денис Матросов был за рулем автомобиля Porsche, попавшего в ДТП с участием полицейской машины в Москве. Об этом со ссылкой на источник из окружения артиста пишет ТАСС.

Сегодня стало известно, что автомобиль Porsche, принадлежащий жене актера Дениса Матросова, известного по сериалам «Кармелита», «Две жизни» и «Остановка по требованию», столкнулся с полицейской машиной. В результате аварии пострадали два человека. По информации СМИ, Porsche ехал на зеленый свет, а машина ДПС двигалась с включенной сиреной.

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