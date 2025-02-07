В указе Дональда Трампа о введении санкций в отношении международного уголовного суда говорится, что рестрикции будут применены ко всем лицам, "ответственным за нарушения МУС". В их число входят "должностные лица, сотрудники и агенты МУС". То есть, речь идет не только о судьях и прокурорах, но и административном персонале, которого насчитывается более 900 человек. "Российская газета" изучила биографии тех, кто стал для США "нежелательными".

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А судьи кто?

В состав МУС входит 18 судей. Возглавляет коллегию японка Томоко Аканэ. Против нее Следственный комитет России возбудил уголовное дело, за то, что именно она выдала ничтожный с точки зрения права ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Все преступления Киева японка предпочитает не замечать. Среди дел, которые она вела - расследование ситуации в Афганистане. Но не преступлений американских войск против мирного населения, а якобы факты преследования женщин движением "Талибан" (признано террористическим и запрещено в РФ).

Заместители Аканэ, тоже занимающиеся украинским "кейсом" - итальянец Розaрио Сальваторе Айтала и Рене Аделаиду Софи Алапини-Гансу из Банина. Итальянец в России находится в розыске, а Алапини-Гансу заочно арестована Басманным судом Москвы по уголовному делу о незаконном заключении под стражу. Айтала в Италии занимался борьбой с мафией и терроризмом, а потом много лет работал на ООН, Евросоюз и Совет Европы, считаясь экспертом по вопросам организованной преступности, терроризму, отмыванию денег и правам человека. То есть, человек, плоть от плоти защищающий западные ценности.

Алапини-Гансу, хотя и родилась в Кот-д'Ивуаре, образование получила во Франции и Нидерландах. Защищая права женщин в Африке, она тем не менее работала в бельгийской НПО "Адвокаты без границ", была стажером Международной конференции адвокатов в Париже и стажером Международной организации по праву развития в Риме. Ну а потом - различные международные организации - ООН, ВОЗ и другие. Эта "африканка" рассматривала дело о ситуации в Южной Осетии, да так, что преступления грузинского режима были проигнорированы, а вот на южноосетинских представителей были выданы ордера на арест.

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Из Африки в Оксфорд

В списке судей МУС есть представители из Британии, Канады, Кореи, Румынии, Франции и Словении. Напротив других судей стоят флаги Уганды, Мексики, Коста-Рики, Сьерра Леоне, Тринидада и Тобаго, Монголии, Туниса. Казалось бы, какое широкое представительство. Но стоит взглянуть на место учебы и карьеры, сразу все становится понятно. Оксфорд, Йель, Университет Лондона, Колумбийский университет, шотландский Университет Данди, парижский Университет Поля Сезанна, - видимо, только там таких и готовят. И все они активно сотрудничали и с международными организациями и с НПО, занимающимися правами человека. То есть, помогали западникам продвигать свои ценности.

Глава Российского МИД Сергей Лавров неоднократно обращал внимание на то, что коллективный Запад "пытается подменить общепризнанные международно-правовые нормы собственными надуманными правилами".

" В э т о м к о н т е к с т е т е м а т и к а п р а в ч е л о в е к а с п л о ш ь и р я д о м и с п о л ь з у е т с я з а п а д н и к а м и в к а ч е с т в е и н с т р у м е н т а и п р е д л о г а д л я в м е ш а т е л ь с т в а в о в н у т р е н н и е д е л а с у в е р е н н ы х г о с у д а р с т в , - у к а з а л о н . - П с е в д о л и б е р а л ь н ы е ц е н н о с т и н а в я з ы в а ю т с я н а р о д а м м и р а в к а ч е с т в е у н и в е р с а л ь н ы х , п р и ч е м о т н о с и т е л ь н о е п р о д в и ж е н и е р а з р у ш и т е л ь н ы х д л я о б щ е с т в а и д е й и у с т а н о в о к о с у щ е с т в л я е т с я н а ф о н е г р у б о г о н а р у ш е н и я п р а в ч е л о в е к а в с а м и х с т р а н а х З а п а д а " .

Единственным судьей, который выбивается из списка, является вошедший в состав суда в 2023 году представитель Монголии Эрдэнэбалсурен Дамдин. Учился он не в Оксфорде, а на юридическом факультете Иркутского государственного университета. Да и вся его карьера связана с работой в правоохранительных органах и судах Монголии. Наверное, в МУС ему не сильно доверяют, по крайней мере на сайте суда на его странице нет ни одного судебного дела, которое он ведет.

Бюрократия на марше

Интересно посмотреть на секретариат МУС, то есть на чиновников, которые обеспечивают работу судей. Возглавляет его Освальдо Савала Гилер из Эквадора, внук бывшего вице-президента страны Хорхе Савала. Учился, конечно, в Нидерландах. Много о нем не сказать, кроме того, что он - открытый гомосексуалист. Помогает ему бельгиец Марк Дюбюиссон. Он стоял у истоков МУС, был активным участником Международного уголовного трибунала по бывшей Югославии (МТБЮ). Ну а затем помогал проводить судебные реформы в Латвии и Молдавии. Финансами в МУС заведует итальянец Иван Алиппи. В его биографии - работа в американском банке Merrill Lynch и аудиторской компании Arthur Andersen. А еще он работал в Международной организации по праву развития (IDLO) - межправительственной организации, занимающейся продвижением верховенства права. Алиппи занимал в ней пост финансового и административного директора, когда в Афганистане были убиты два итальянца, работавшие на IDLO. Их смерть была связана с махинациями, растратами и коррупцией вокруг средств, выделяемых на восстановление Афганистана. Итальянская пресса уверена, что Алиппи не мог не быть замешан в скандале. И тогда он по-тихому ушел заниматься страхованием торговых операций в Африке.

Прокурору закон не указ

Самый скандальный персонаж в МУС - это прокурор Карим Хан, против которого Следственный комитет России завел уголовное дело. Именно он запрашивал у суда ордера на арест Владимира Путина и Биньямина Нетаньяху. Восточное имя и исламское вероисповедание не должно никого обманывать. Хан родился в шотландском Эдинбурге, учился в Королевском колледже Лондона и Оксфорде. Плоть от плоти представитель чопорных английских юристов, столь любящих прикрывать правочеловеческой тематикой свои колониальные аппетиты и скелеты в шкафу. Брат Карима - Имран Хан - бывший член парламента Британии от Консервативной партии. В 2021 году он был признан виновным в сексуальном насилии над 15-летним мальчиком. Причем на суде было подчеркнуто, что Имран не продемонстрировал каких-либо признаков раскаяния. Брата-педофила выпустили из тюрьмы 21 февраля 2023 года. И уже на следующий день Карим направил запрос на утверждение ордера на арест российского президента.

" С к л а д ы в а е т с я в п е ч а т л е н и е , ч т о с а м Карим Хан не верил Лондону и ждал подтверждения его обещаний выпустить брата-педофила из тюрьмы, - указала тогда официальный представитель МИД Мария Захарова. - МУСовские решения - целиком и полностью разыгранный дешевенький сценарий на британские деньги".

А в октябре прошлого года Хана обвинили в сексуальных домогательствах по отношению к коллеге. Сейчас в МУС ведется внутреннее расследование инцидента. Как в таких условиях прокурор может называть себя "независимым" и проводить честные расследования, совершенно непонятно. Хотя, для МУС, растерявшего всю репутацию, это, наверно, нормально.