Австралийский политик сменил имя в честь Трампа

Политик в Австралии официально сменил имя в честь президента США Дональда Трампа, пишет Sky News.

Независимый депутат верхней палаты парламента Западной Австралии Бен Докинз официально сменил свое имя на Остин Трамп, вдохновившись президентом США Дональдом Трампом. По словам политика, этот шаг стал актом протеста против левоцентристской Лейбористской партии, которая в настоящее время имеет большинство в парламенте. На официальном сайте мужчина теперь указан как "австралийский Трамп".

" Я н а ч а л п о л и т и ч е с к и й п р о т е с т п р о т и в т и р а н и и и с и с т е м а т и ч е с к о й к о р р у п ц и и л е й б о р и с т с к о г о п р а в и т е л ь с т в а в З а п а д н о й А в с т р а л и и " , — з а я в и л О с т и н Т р а м п .

Мужчина также опубликовал фотографию документа из Реестра рождений и браков Западной Австралии, подтверждающего смену имени.