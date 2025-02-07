Самолет с девятью пассажирами и пилотом пропал без вести на Аляске

Одномоторный самолет Cessna 208B Grand Caravan с девятью пассажирами и пилотом пропал без вести на Аляске, США. Об этом пишет CNN.

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Сообщение об инциденте поступило в полицию штата 6 февраля. Уточняется, что воздушное судно, принадлежащее компании Bering Air, следовало из Уналаклита в Ном, оба города разделены заливом Нортон-Саунд.

Пожарная служба Нома проводит активные наземные поиски, а береговая охрана и ВВС США планируют обследовать местность с воздуха.

« Т о ч н о е м е с т о п о л о ж е н и е с а м о л е т а п о к а н е и з в е с т н о . М ы п р о д о л ж а е м р а с ш и р я т ь п о и с к о в ы е р а б о т ы н а к а к м о ж н о б о л ь ш е е к о л и ч е с т в о н а п р а в л е н и й , п о к а н е о б н а р у ж и м е г о » , — з а я в и л и в п о ж а р н о й с л у ж б е .

Согласно данным сервиса отслеживания полетов FlightRadar 24, самолет в последний раз видели над проливом Нортон. Он находился примерно в 19 километрах от берега.

Ранее два пассажирских лайнера столкнулись при рулении в аэропорту американского города Сиэтл. Борт японских авиалиний задел самолет компании Delta.