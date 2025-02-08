ХАМАС передал Красному Кресту трех израильских заложников

Боевое крыло ХАМАС передало сотрудникам Международного комитета Красного Креста трех израильских заложников в рамках сделки с Израилем, сообщает египетский телеканал.

Боевое крыло палестинского движения ХАМАС, известное как «Бригады Иззэддина аль-Кассама», передало трех израильских заложников сотрудникам Международного комитета Красного Креста, сообщает ТАСС. Передача заложников была проведена в рамках сделки между ХАМАС и Израилем. Освобожденные израильтяне находятся в автомобилях Красного Креста.

Телеканал «Аль-Кахира аль-Ихбария» из Египта вел трансляцию этого события. Согласно информации пресс-службы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), освобожденные находятся на пути к израильским военным в секторе Газа.

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Красный Крест подтвердил, что трое заложников переданы его представителям в соответствии с договоренностями.

Как писала газета ВЗГЛЯД, израильские власти решили освободить 183 палестинцев в обмен на заложников, а также двое израильтян были освобождены в секторе Газа и переданы Красному Кресту, но ранее Израиль остановил освобождение палестинских заключенных.