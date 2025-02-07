ВОЗ предотвратила утечку из биолаборатории в зоне боевых действий

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предотвратила утечку из биолаборатории на востоке Конго в Гоме, которая является зоной боевых действий. Об этом заявил представитель всемирной организации в Демократической Республике Конго Бурейма Хама Самбо, передает РИА Новости.

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« Н а м у д а л о с ь д о с т а в и т ь т о п л и в о в э т у л а б о р а т о р и ю , и п о м е щ е н и я , с о д е р ж а щ и е ш т а м м ы в и р у с а Э б о л а , Марбург, оспы обезьян и COVID-19, закрылись автоматически. В настоящее время нет риска утечки, связанной с этой лабораторией. Она в безопасности», — рассказал представитель.

Уточняется, что угроза утечки возникла из-за перебоев в электроэнергии, которая на фоне боевых действий с поддерживаемыми Руандой повстанцами могла бы привести к утечке заболеваний.

Ранее стало известно, что производство электроники в мире оказалось под угрозой из-за конфликта в Африке между Демократической республикой Конго и Руандой. Колтан, 80 процентов мировых залежей которого находятся в африканской республике, важен для мировой экономики, поскольку без него невозможно производство компьютеров и мобильных телефонов, поясняет издание.