Женщина познакомилась с «Илоном Маском» и перевела ему 2,5 миллиона рублей на топливо

Бразильянка познакомилась через интернет с мошенником, который притворился Илоном Маском, и перевела ему деньги на топливо для его личного самолета. Об этом пишет Daily Mail.

© Unsplash

69-летняя жительница города Формоза нашла «миллиардера» в соцсетях. Они обменялись номерами и стали общаться через мессенджер. Пара переписывалась несколько месяцев по несколько часов в день — так мошенник завоевал доверие женщины. Она даже записала его контакт как «Моя любовь Илон».

Вскоре мужчина начал обращаться к жертве с просьбами, обещая в ответ прислать подарки, цветы и украшения. Позже он попросил у «возлюбленной» денег на заправку своего самолета. Бразильянка начала переводить деньги, сначала небольшие суммы с собственных счетов — 172 и 517 долларов. Мошеннику удалось убедить женщину взять два кредита — 10 696 и 15 865 долларов (в общей сложности около 2,5 миллиона рублей). После того как он выманил деньги у пенсионерки, они ушли на несколько подставных банковских счетов.

Мошенника раскрыли дети женщины: они заметили в ее смартфоне многочисленные сообщения о том, что она планирует заложить дом и взять заем в размере 86 тысяч долларов. «Илон» в ответ на ее намерение о продаже написал:

« Л ю б о в ь м о я , п о с л е т о г о , к а к т ы п р о д а ш ь д о м , у м е н я п о я в и т с я с е р ь е з н а я и н в е с т и ц и о н н а я п л а т ф о р м а » .

Он пообещал, что отправит ей 600 тысяч долларов в течение трех дней после перевода.

Женщина при этом обижалась на детей, которые заподозрили неладное.

« О н и о б в и н я ю т м е н я в т о м , ч т о я о т п р а в и л а д е н ь г и . М ы в с е д о к а ж е м . Н а м н е ч е г о с к р ы в а т ь » , — п и с а л а о н а в о з л ю б л е н н о м у . « Д а , л ю б о в ь м о я , о п р е д е л е н н о , н о м ы д о л ж н ы у д и в и т ь т в о и х д е т е й , а с е й ч а с э т о н е о ч е н ь х о р о ш о » , — о т в е т и л о н .

Преступника пока не нашли. Однако женщина прекратила общение с ним.

Ранее сообщалось, что жительница Франции влюбилась в мошенника, который изображал актера Брэда Питта. Она бросила ради него мужа-миллионера и перевела «Питту» сотни тысяч евро.