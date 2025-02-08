бы заполучить Соединенные Штаты. Об этом пишет немецкий журнал Spiegel.

" С т р а н а н е з а н и м а е т о с о б о г о п о л о ж е н и я к а к с ы р ь е в а я с т р а н а . Н е т т о в а р о в , к о т о р ы е Трамп мог бы просто купить", - приводит издание слова сотрудника Федерального института наук о Земле и природных ресурсах Харальда Эльснера.

В материале отмечается, что редкоземельные ресурсы, которые США хотят заполучить на Украине по-прежнему остаются "загадкой". При этом, Spiegel пишет, что Украина обладает запасами ресурсов, однако их количества не столь велико, чтобы она могла считаться сырьевой базой.

В Британии предупредили Трампа о риске обмана со стороны Зеленского

До этого британский военный аналитик Александр Меркурис заявлял, что Украина может обмануть президента США Дональда Трампа по вопросу о предоставлении редкоземельных металлов Вашингтону.

По словам Меркуриса, некоторые аналитики на Западе говорят, что 70% из тех редкоземельных ресурсов, которые Киев обещал Соединенным Штатам, расположены на территориях, контролируемых Россией.