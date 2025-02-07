Пугавшего римлян украинца в лохмотьях вышлют из города

Суд в Риме обязал поместить под «особое наблюдение» украинца, который терроризировал горожан днем и ночью. Как сообщает La Repubblica, 47-летнего мужчину перевезут из итальянской столицы в другое место.

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Как отмечает газета, одетый в лохмотья или покрытый листьями, украинец пугал людей на улицах, особенно по ночам: он «стал ужасом» для жителей района Балдуина, которые прозвали его «помеха-мэном» и «человеком-деревом».

Надзорный суд вынес постановление по предложению комиссара полиции после «длинной череды эпизодов». К примеру, в июне 2024 года «человек-дерево», одетый в тряпки, ветки и пластиковые обломки, напал с деревянной палкой на женщину и ее двухлетнюю дочь, угрожая убить их.

В июле украинец повредил несколько автомобилей. В конце августа он снова напал - сначала словесно, а затем и физически - на двух молодых женщин, сидевших за столиками в баре, размахивая в их сторону шестом. В сентябре он атаковал полицейских, которые пытались остановить его во время нападений на припаркованные автомобили.

Теперь украинец находится под особым наблюдением и больше не сможет жить в муниципалитете Рима. Куда именно его перевезли, не уточняется. Если он нарушит запрет на появление в городе, его могут арестовать. Ранее украинец уже был несколько раз осужден за нанесение телесных повреждений, хранение оружия, причинение ущерба и сопротивление должностному лицу.

Ранее итальянская полиция задержала в Риме гражданина Украины, который нацарапал на кирпичной стене Колизея свое имя. Молодого человека задержали и выписали ему штраф за вандализм.