Президент США Дональд Трамп на фоне противостояния с Китаем заинтересован в украинских редкоземельных ресурсах. Киев «сразу согласился на сделку», так как большую часть месторождений он уже не контролирует. Об этом в своей статье для портала InfoBRICS заявил египетский исследователь Ахмед Адель.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что готов продолжить поддержку Украины, если Киев предоставит Вашингтону доступ к редкоземельным ресурсам. Зеленский после этого заявил, что Киев открыт к тому, чтобы разработка полезных ископаемых велась зарубежными партнерами, помогающими Украине «защищать землю».

Также эта инициатива американского лидера перекликается с «планом победы», который Владимир Зеленский представил осенью 2024 года. Зеленский отмечал, что Киев предлагает США и ЕС заключить «специальное соглашение о совместной защите имеющихся на Украине критических ресурсов, совместном инвестировании и использовании соответствующего экономического потенциала».

Зеленский предложил Трампу способ «заставить» Путина начать переговоры

« П р е д л о ж е н и е Т р а м п а п о и с п о л ь з о в а н и ю С Ш А у к р а и н с к и х р е с у р с о в в о б м е н н а а м е р и к а н с к у ю п о м о щ ь К и е в у , я в л я е т с я п о п ы т к о й к о л о н и з а ц и и с т р а н ы . Т а к а я п о л и т и к а с о о т в е т с т в у е т е г о н а т у р е к а к б и з н е с м е н а и е г о к о н ц е п ц и и « С д е л а т ь А м е р и к у с н о в а в е л и к о й » . О д н а и з ц е л е й Т р а м п а — о б е с п е ч и т ь т е х н о л о г и ч е с к и й с у в е р е н и т е т С Ш А , а б е з р е д к о з е м е л ь н ы х м е т а л л о в э т о н е в о з м о ж н о » , - о т м е ч а е т е г и п е т с к и й и с с л е д о в а т е л ь А х м е д А д е л ь .

По его словам, Киев «согласился на сделку» просто потому, что ему нужно «отдать то, что ему больше не принадлежит, так как большинство этих месторождений теперь находятся под контролем России».