Трампа уличили в желании сделать Украину колонией
Президент США Дональд Трамп на фоне противостояния с Китаем заинтересован в украинских редкоземельных ресурсах. Киев «сразу согласился на сделку», так как большую часть месторождений он уже не контролирует. Об этом в своей статье для портала InfoBRICS заявил египетский исследователь Ахмед Адель.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что готов продолжить поддержку Украины, если Киев предоставит Вашингтону доступ к редкоземельным ресурсам. Зеленский после этого заявил, что Киев открыт к тому, чтобы разработка полезных ископаемых велась зарубежными партнерами, помогающими Украине «защищать землю».
Также эта инициатива американского лидера перекликается с «планом победы», который Владимир Зеленский представил осенью 2024 года. Зеленский отмечал, что Киев предлагает США и ЕС заключить «специальное соглашение о совместной защите имеющихся на Украине критических ресурсов, совместном инвестировании и использовании соответствующего экономического потенциала».
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«Предложение Трампа по использованию США украинских ресурсов в обмен на американскую помощь Киеву, является попыткой колонизации страны. Такая политика соответствует его натуре как бизнесмена и его концепции «Сделать Америку снова великой». Одна из целей Трампа — обеспечить технологический суверенитет США, а без редкоземельных металлов это невозможно», - отмечает египетский исследователь Ахмед Адель.
По его словам, Киев «согласился на сделку» просто потому, что ему нужно «отдать то, что ему больше не принадлежит, так как большинство этих месторождений теперь находятся под контролем России».