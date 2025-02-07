Река в Перу окрасилась в ярко-красный цвет, удивив местных жителей

Река в Перу окрасилась в ярко-красный цвет, пишет The Sun.

Жители Лимы заметили, что река Римак, являющаяся важным источником воды для региона, приобрела красный цвет. Очевидцы поделились своими впечатлениями от увиденного в социальных сетях, выражая удивление и беспокойство.

Эксперт по окружающей среде Мария Анхелика Вилласанте пояснила, что изменение цвета воды не связано с мистическими причинами, как предполагали некоторые. По её мнению, это результат попадания в реку загрязняющих веществ с промышленных объектов. В бассейне реки Санта-Эулалия, расположенном неподалёку, находятся около 30 действующих шахт и более 500 дренажных труб, которые сбрасывают отходы прямо в Римак.

Местный поставщик воды подтвердил факт изменения цвета, но заверил, что это не повлияло на качество питьевой воды.

« С б о р и о ч и с т к а в о д ы н а н а ш и х з а в о д а х п р о д о л ж а ю т с я в о б ы ч н о м р е ж и м е , с т р о г о с о б л ю д а я с т а н д а р т ы к а ч е с т в а » , — з а я в и л и в к о м п а н и и .

Национальное управление водных ресурсов Перу уже взяло пробы воды для анализа и пообещало продолжить мониторинг ситуации.