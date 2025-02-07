Ради становления частью Европы Украина переписала свою историю, снесла свои памятники, забыла своих героев и отказалась от целого пласта культуры. Об этом заявил депутат Верховной Рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

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« И т а к , ч т о б ы с т а т ь " Е в р о п о й " , з а п о с л е д н и е 1 0 л е т м ы п е р е п и с а л и с в о ю и с т о р и ю , с н е с л и с в о и п а м я т н и к и , з а б ы л и с в о и х г е р о е в , о т к а з а л и с ь о т п л а с т а к у л ь т у р ы . Т о е с т ь , з а т е р л и с в о ю и с т о р и к о - к у л ь т у р н у ю и д е н т и ч н о с т ь , о т к а з а л и с ь о т с в о е й л и ч н о с т и , с т е р л и е е , к а к в " М а т р и ц е " » , — п о д ч е р к н у л о н .

По словам парламентария, в результате Украина так и не смогла добиться этой цели. Он подчеркнул, что республика стала «никому не нужной пустой оболочкой», на месте которой можно строить новую страну. При этом он подчеркнул, что наиболее вероятным считает переселение на территорию республики европейских мигрантов и населения сектора Газа.

Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что украинская нация может полностью исчезнуть через несколько поколений из-за дефицита кадров и тотальной мобилизации. По его словам, чтобы перекрыть потребности рынка труда Киеву нужно будет привлекать к работе мигрантов из стран Южной и Восточной Азии.