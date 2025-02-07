В МАГАТЭ анонсировали возобновление ротации экспертов на ЗАЭС

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что в ближайшие дни на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) возобновится ротация экспертов организации. Об этом сообщает ТАСС.

Гросси отметил, что рост напряженности вооруженных действий делает работу МАГАТЭ более сложной, и поэтому агентству пришлось отложить ротацию.

7 февраля гендиректор МАГАТЭ прибыл в Москву для переговоров с главой "Росатома" Алексеем Лихачевым на ВДНХ в павильоне "Атом".

По итогам встречи Лихачев заявил, что число атак Вооруженных сил Украины на ЗАЭС растет.

В конце января Гросси заявлял, что ситуация с ядерной безопасностью на ЗАЭС не улучшается, а миссия Международного агентства по атомной энергии далека от завершения. 17 января он говорил, что ему продолжают докладывать о ежедневных взрывах возле Запорожской АЭС. По его словам, общая ситуация в районе инфраструктурного объекта остается нестабильной.