Политолог оценил приоритетность украинского вопроса для Трампа

Люди, которые заведуют украинским направлением, будут говорить, что оно для них приоритетное, и будут как-то пытаться уговаривать президента США Дональда Трампа уделять больше внимания этому вопросу, сказал политолог-американист Малек Дудаков. Таким образом он оценил в беседе с «Лентой.ру» слова представителя американского лидера.

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Ранее руководитель аппарата и советник спецпосланника Трампа по Украине и России Кита Келлога Людовик Худ заявил на конференции по безопасности в Вашингтоне, что урегулирование на Украине является для Трампа главным приоритетом. Он добавил, что политик вскоре определится с «кнутами и пряниками» и другими инструментами для ведения переговоров по разрешению кризиса.

Я д у м а ю , ч т о , к о н е ч н о , с т о и т э т о в с е - т а к и в о с п р и н и м а т ь к а к э л е м е н т в н у т р е н н е г о п р о т и в о с т о я н и я в а д м и н и с т р а ц и и Т р а м п а . Т о , ч т о т е , к т о о т в е т с т в е н н ы з а У к р а и н у , н а з ы в а ю т э т о п р и о р и т е т о м д л я Т р а м п а , э т о п р о с т о и х л и ч н а я а м б и ц и я , п о т о м у ч т о о н и э т и м з а н и м а ю т с я М а л е к Д у д а к о в п о л и т о л о г - а м е р и к а н и с т

Республиканец в ходе своей предвыборной кампании обещал урегулировать украинский конфликт, поэтому ему придется этим заняться, полагает политолог. Он также отметил, что в первые две недели президентства основной упор у Трампа был на другие направления: Ближний Восток, Израиль, сектор Газа, взаимоотношения с Китаем, торговые войны, в том числе со своими соседями в лице Канады и Мексики. Европейское же направление пока что остается вне внимания, что указывает на то, что для политика это пока что не самый ключевой приоритет, обратил внимание эксперт.

«Конечно, он к этому вернется. Я думаю, что впереди будет Мюнхенская конференция по безопасности, на которой может быть в том или ином виде представлен план Трампа по Украине, публично или не публично. Я думаю, что упор он делает на внутреннюю политику, потом это Ближний Восток и Китай, и потом уже Украина. Поэтому, как мы видим, все-таки, если на Ближнем Востоке и на китайском направлении уже есть какие-то подвижки, то на украинском направлении все пока вот так вот зависло в неясном состоянии, и возможно, что какое-то время пройдет, прежде чем начнется переговорный трек», — заключил американист.

Ранее Трамп объявил, что Вашингтон ведет «конструктивные переговоры» с Россией и Украиной о завершении конфликта. При этом он не уточнил, кто именно участвует в обсуждении.

До этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что контакты с Трампом планируются, но новой информации по этой теме нет.