В Грузии назвали провокацией ВСУ обнаруженный в селе Курской области грузинский флаг

Флаг Грузии, обнаруженный в селе Русское Поречное в Курской области, — это, вероятно, провокация Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил секретарь грузинской партии «Солидарность во имя мира» Мамука Пипия, передают в Telegram «Известия».

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« О б н а р у ж е н и е г р у з и н с к о г о ф л а г а в с е л е [ Р у с с к о е ] П о р е ч н о е — э т о п р о в о к а ц и я , к о т о р у ю , в о з м о ж н о , у с т р о и л о В С У . М ы о ч е н ь н а д е е м с я , ч т о Следственный комитет разберется в этом, и дело будет расследовано», — заявил политик.

Он добавил, что в его партии готовы к сотрудничеству с правоохранительными органами и военными, чтобы помочь в расследовании.

Ранее сообщалось, что рядом с телами жителей Русского Поречного нашли флаг «Грузинского национального легиона» (признан на территории России террористическим и запрещен). Отмечалось, что флаг подразделения наемников лежал там же, где и тела мирных жителей.