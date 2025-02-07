Обзор иноСМИ: «подарок» Трампа России и «конец мечте Зеленского о НАТО»

Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы.

«Трамп должен принять роль РФ и Китая в многополярном мире»

Традиционные деятели в США опасаются, что президент Дональд Трамп предоставит Китаю и России полную свободу действий для управления «сферами влияния» в своих регионах, при условии, что они позволят Штатам контролировать свою собственную сферу, пишет политолог Стивен Вертхайм в своей статье для The Guardian. Он обратил внимание на недавние заявления госсекретаря США Марко Рубио о многополярном мире. Рубио говорил о правительствах Москвы и Пекина во «враждебных терминах», но в то же время он назвал однополярный мир «ненормальным».

Госсекретарь США подчеркнул, что в мире есть несколько стран, способных положить конец жизни на Земле. По его словам, поэтому американцам нужно «действительно усердно работать, чтобы избегать вооруженных конфликтов, насколько это возможно». Как отметил Вертхайм, если новая администрация США серьезно настроена избегать катастрофических войн, не подвергая основные интересы Америки угрозе, она предпримет решительные и последовательные дипломатические усилия, чтобы положить конец конфликту на Украине и минимизировать риски эскалации, если переговоры не увенчаются успехом. Также власти США должны будут изучать политически сложные способы сосуществования с Пекином и гарантировать, что Штаты не будут держать Тайвань отделенным от материкового Китая.

«Утечка плана Трампа: прекращение огня к Пасхе и конец мечте о НАТО»

Британский таблоид Daily Mail проанализировал документы о плане Дональда Трампа по Украине, попавшие в распоряжение украинских СМИ. Из этих документов следует, что Трамп хочет заставить Владимира Зеленского согласиться на прекращение огня к Пасхе - 20 апреля.

Неподтвержденный план Трампа, как сообщили украинские СМИ, обсуждается в «политических и дипломатических кругах» Украины. Он предусматривает прекращение огня к 20 апреля, запрет на вступление Украины в НАТО, требование к Киеву признать суверенитет России над новыми территориями, а также отвод ВСУ с курского направления. Кроме того, планы Трампа якобы включают отмену санкций на российские энергоносители в течение нескольких лет. Зеленский опроверг существование планов прекращения огня, а Белый дом пока официально не прокомментировал эти сообщения. Daily Mail отмечает, что запрет на вступление в НАТО стал бы «разрушением мечты Зеленского».

«Меры против USAID станут подарком России и Китаю»

Президент США Дональд Трамп приостановил программы Агентства США по международному развитию (USAID), передал агентство под управление Госдепа и начал расследование работы USAID. Как пишет NBC News, эти действия вызвали опасения, что Америка потеряет свои позиции на мировой арене, поскольку конкурирующие державы - Россия и Китай - поспешат заполнить пустоту, образовавшуюся в других странах после прекращения программ США.

Бывший высокопоставленный сотрудник USAID Джордж Ингрэм заявил, что временное прекращение помощи разным странам со стороны агентства «открывает окно для Китая и России», а также ослабляет американское влияние в Африке, Южной Америке и Азии. USAID, основанное как независимое агентство в 1961 году президентом Джоном Кеннеди, было создано для противодействия влиянию СССР. Концепция агентства основывалась на том, что безопасность Америки связана со стабильностью и экономическим прогрессом в других странах. С тех пор иностранная помощь широко рассматривалась как краеугольный камень «мягкой силы» США. Собеседники NBC News заявили, что Трамп не понимает концепцию «мягкой силы», и это «радует врагов Америки».

Microsoft удалила данные об установке Windows 11 обходными путями

Корпорация Microsoft удалила со своего сайта инструкцию для установки Windows 11 на неподдерживаемые компьютеры. Об этом сообщает Neowin.

Обходной путь, который предлагала Microsoft, включал настройку ключа реестра, позволяющую обойти проверки и обновить Windows 11 на неподдерживаемых ПК. Однако позже эта памятка была удалена. Таким образом, Microsoft больше официально не одобряет этот метод обхода, хотя он все еще может работать, отмечает Neowin. Текущая официальная рекомендация Microsoft по установке Windows 11 - покупка нового ПК.

«Смертность на Украине превысила рождаемость почти в три раза»

В 2024 году на Украине было зарегистрировано 495 090 смертей, что почти в три раза больше количества людей, родившихся в стране, https://www.newsweek.com/ukraine-deaths-births-last-year-2026949 пишет Newsweek со ссылкой на данные Минюста Украины. В прошлом году в стране родились 176 679 человек - на 5,7 процента меньше по сравнению с 2023 годом.

Больше всего детей в 2024 году родилось в Киеве - 19 706, на втором месте - Львовская область (15 642), а на третьем - Днепропетровская область (14 029). Больше всего смертей в 2024 году было зарегистрировано в Днепропетровской области - 53 268. В Киеве было зафиксировано 35 528 смертей, а в Харьковской области - 34 883.