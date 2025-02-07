На Украине назвали прославившуюся на весь мир российскую песню пропагандой

Центр по борьбе с дезинформацией при Совете национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) назвал прославившуюся на весь мир российскую песню «Сигма-бой», которую исполняют 12-летние Betsy (настоящее имя — Светлана Чертищева) и Мария Янковская, пропагандой. Об этом ведомство написало в своем Telegram-канале.

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В Центре по борьбе с дезинформацией Украины указали на то, что песня стала вирусной в TikTok, YouTube и Spotify, «захватив внимание молодежи по всему миру».

Отец исполнительницы хита «Сигма-бой» отреагировал на проверку Генпрокуратуры

« Р о с с и я у ж е д а в н о и с п о л ь з у е т м у з ы к у к а к и н с т р у м е н т " s o f t p o w e r " , з а к р е п л я я ч е р е з н е е с в о и н а р р а т и в ы и к у л ь т у р н о е в л и я н и е » , — г о в о р и т с я в с о о б щ е н и и .

В конце января официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала примером клинической русофобии призывы запретить песню «Сигма-бой» в Евросоюзе.