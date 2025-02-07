Зеленский посетит Мюнхенскую конференцию одновременно с командой Трампа

Президент Украины Владимир Зеленский посетит Мюнхенскую конференцию по безопасности одновременно с администрацией президента США Дональда Трампа. Об этом заявил глава офиса президента (ОП) Украины Андрей Ермак в комментарии Associated Press (AP).

«Необходимо, чтобы лидеры и эксперты в политике, которые будут в Мюнхене, осознали, что это импульс (...) Что мы очень близки к тому, чтобы действительно положить конец этой войне», — подчеркнул чиновник.

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