В Молдавии рассказали о связях USAID с госпереворотом в стране
Агентство США по международному развитию (USAID) причастно к попытке госпереворота в Молдавии в апреле 2009 года. Такое заявление сделал занимавший тогда пост президента руководитель Партии коммунистов Республики Молдова Владимир Воронин, пишет ТАСС.
В апреле 2009 года недовольные победой Партии коммунистов на парламентских выборах сторонники оппозиции устроили акции протеста в центре Кишинева. Они разгромили и подожгли парламент и резиденцию президента. В результате были назначены повторные выборы, на которых компартия получила на 5% голосов меньше, чем на предыдущих, и потеряла большинство в парламенте.
По словам Воронина, он был осведомлен о причастности представителей американского агентства к беспорядкам в Кишиневе.
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«У нас была соответствующая информация от компетентных в этих вопросах людей, причем прямо из среды тех, кто организовал все это здесь, в Кишиневе. Но (…) мы не могли их задержать и привлечь к ответственности. У них были дипломатические паспорта, а также паспорта граждан США, Румынии и других стран», - пояснил политик в интервью молдавскому журналисту.
Ранее руководитель ведомства по повышению эффективности американского правительства миллиардер Илон Маск сообщил о начале процесса ликвидации Агентства по международному развитию (USAID). А председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя информацию о возможном закрытии организации, напомнил, что именно от помощи USAID по «продвижению демократии» пострадали и Украина, и Молдавия.