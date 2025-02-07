Агентство США по международному развитию (USAID) причастно к попытке госпереворота в Молдавии в апреле 2009 года. Такое заявление сделал занимавший тогда пост президента руководитель Партии коммунистов Республики Молдова Владимир Воронин, пишет ТАСС.

В апреле 2009 года недовольные победой Партии коммунистов на парламентских выборах сторонники оппозиции устроили акции протеста в центре Кишинева. Они разгромили и подожгли парламент и резиденцию президента. В результате были назначены повторные выборы, на которых компартия получила на 5% голосов меньше, чем на предыдущих, и потеряла большинство в парламенте.

По словам Воронина, он был осведомлен о причастности представителей американского агентства к беспорядкам в Кишиневе.

Убытки США от возвращения сотрудников USAID из-за границы раскрыли

« У н а с б ы л а с о о т в е т с т в у ю щ а я и н ф о р м а ц и я о т к о м п е т е н т н ы х в э т и х в о п р о с а х л ю д е й , п р и ч е м п р я м о и з с р е д ы т е х , к т о о р г а н и з о в а л в с е э т о з д е с ь , в К и ш и н е в е . Н о ( … ) м ы н е м о г л и и х з а д е р ж а т ь и п р и в л е ч ь к о т в е т с т в е н н о с т и . У н и х б ы л и д и п л о м а т и ч е с к и е п а с п о р т а , а т а к ж е п а с п о р т а г р а ж д а н С Ш А , Р у м ы н и и и д р у г и х с т р а н » , - п о я с н и л п о л и т и к в и н т е р в ь ю м о л д а в с к о м у ж у р н а л и с т у .

Ранее руководитель ведомства по повышению эффективности американского правительства миллиардер Илон Маск сообщил о начале процесса ликвидации Агентства по международному развитию (USAID). А председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя информацию о возможном закрытии организации, напомнил, что именно от помощи USAID по «продвижению демократии» пострадали и Украина, и Молдавия.