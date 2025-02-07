Грузинский премьер высказался о нездоровых отношениях с ЕС

Причиной нездоровых отношений Грузии с Европейским Союзом (ЕС) является политика европейских бюрократов в отношении республики. Об этом телеканалу Euronews Ираклий Кобахидзе.

По словам политика, Тбилиси не устраивает нынешнее состояние отношений с Брюсселем. Он подчеркнул, что Грузия заинтересована в здоровых отношениях с Евросоюзом, однако на данный момент руководство страны их не видит.

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« Н ы н е ш н е е с о с т о я н и е н а ш и х о т н о ш е н и й д л я н а с н е п р и е м л е м о . М ы з а и н т е р е с о в а н ы в з д о р о в ы х о т н о ш е н и я х с ЕС, которых на данном этапе мы не видим. Но мы убеждены, что причиной этого является не политика Грузии, а политика европейской бюрократии в отношении Грузии», — сказал он.

Ранее председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили обвинил Евросоюз в лицемерии на фоне отмены организацией безвизового режима для грузинских дипломатов. Он напомнил, что соответствующее соглашение было подписано между ЕС и Грузией в 2010 году, во время правления Михаила Саакашвили.