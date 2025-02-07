МУС обвинил США в нанесении ущерба беспристрастной судебной работе

Международный уголовный суд осудил издание Соединенными Штатами указа о санкциях в отношении должностных лиц МУС. Заявление суда опубликовано на его сайте.

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В МУС также обвинили США в нанесении ущерба беспристрастной судебной работе.

« М ы п р и з ы в а е м 1 2 5 н а ш и х г о с у д а р с т в - у ч а с т н и к о в , г р а ж д а н с к о е о б щ е с т в о и в с е с т р а н ы м и р а о б ъ е д и н и т ь с я р а д и с п р а в е д л и в о с т и и о с н о в н ы х п р а в ч е л о в е к а » , — з а я в и л с у д .

Кроме того, МУС подчеркнул, что выражает твердую поддержку своим сотрудникам, а еще — обязуется и дальше обеспечивать правосудие во всех ситуациях, которые ему предстоит рассмотреть.

Накануне президент США Дональд Трамп ввел финансовые санкции и визовые ограничения против должностных лиц МУС за критику и преследование граждан США, Израиля и других союзников Вашингтона. В Белом доме подчеркнули, что Америка и израильское государство «являются процветающими демократиями с армиями, которые строго придерживаются законов войны».