В Венгрии назвали единственного способного завершить конфликт на Украине политика
Никто, кроме президента США Дональда Трампа, не сможет завершить конфликт на Украине. С таким заявлением выступил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в интервью Fox News.
«Если у него нет такой способности, то ни у кого ее нет», — отметил глава МИД Венгрии.
По мнению Сийярто, причиной провала попыток европейских лидеров и администрации экс-президента США Джо Байдена завершить конфликт является борьба за «невозможную победу» Киева. Он подчеркнул, что с самого начала было очевидно, что Украина не сможет одержать победу.
«Если вы посмотрите на нынешнюю ситуацию, несмотря на огромные деньги, несмотря на огромные поставки оружия, которые были переданы Украине, реальность на поле боя показывает продвижение россиян», — сказал дипломат.
Сийярто отметил, что Трамп пользуется доверием как у украинцев, так и у россиян. Он добавил, что у других лидеров оно тоже было, но они не смогли его удержать, заняв «очень четкую позицию в пользу Украины против России».
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Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан также называл Трампа единственным человеком, способным завершить конфликт на Украине. По его словам, Европе нужны такие политики, «которые встряхнут систему».