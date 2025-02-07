Никто, кроме президента США Дональда Трампа, не сможет завершить конфликт на Украине. С таким заявлением выступил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в интервью Fox News.

« Е с л и у н е г о н е т т а к о й с п о с о б н о с т и , т о н и у к о г о е е н е т » , — о т м е т и л г л а в а М И Д В е н г р и и .

По мнению Сийярто, причиной провала попыток европейских лидеров и администрации экс-президента США Джо Байдена завершить конфликт является борьба за «невозможную победу» Киева. Он подчеркнул, что с самого начала было очевидно, что Украина не сможет одержать победу.

« Е с л и в ы п о с м о т р и т е н а н ы н е ш н ю ю с и т у а ц и ю , н е с м о т р я н а о г р о м н ы е д е н ь г и , н е с м о т р я н а о г р о м н ы е п о с т а в к и о р у ж и я , к о т о р ы е б ы л и п е р е д а н ы У к р а и н е , р е а л ь н о с т ь н а п о л е б о я п о к а з ы в а е т п р о д в и ж е н и е р о с с и я н » , — с к а з а л д и п л о м а т .

Сийярто отметил, что Трамп пользуется доверием как у украинцев, так и у россиян. Он добавил, что у других лидеров оно тоже было, но они не смогли его удержать, заняв «очень четкую позицию в пользу Украины против России».

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Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан также называл Трампа единственным человеком, способным завершить конфликт на Украине. По его словам, Европе нужны такие политики, «которые встряхнут систему».