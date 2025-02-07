Верховный лидер Ирана пригрозил ответить США в случае угрозы с их стороны

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что опыт доказал, что переговоры с Соединенными Штатами "не являются разумными, мудрыми или благородными". Его слова передает Reuters.

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Он предупредил, что если США будут угрожать безопасности Ирана, "мы будем угрожать их безопасности".

Комментируя заявление американского президента Дональда Трампа о том, что он хотел бы заключить с Ираном соглашение по ядерной сделке, Хаменеи отметил, что в прошлом Тегеран шел на уступки, но Вашингтон разрушил соглашение. Во время своего предыдущего президентского срока в 2018 году Трамп вывел страну из ядерного соглашения Тегерана с мировыми державами от 2015 года и вновь ввел санкции, которые нанесли ущерб экономике страны.

Высокопоставленный иранский чиновник заявил Reuters, что Иран готов предоставить США шанс разрешить споры.

5 февраля Трамп сообщил, что Вашингтон намерен применить агрессивную политику санкционных ограничений в отношении Ирана, чтобы он не смог экспортировать нефть.