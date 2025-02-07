Руководство Politico отреагировало на заявления Трампа о госфинансировании

Генеральный директор и главный редактор американской газеты Politico Голи Шейхолеслами и Джон Харрис отвергли высказанные президентом США Дональдом Трампом обвинения в том, что издание финансировалось властями страны. Их совместное заявление опубликовано на сайте газеты.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что из Агентства США по международному развитию (USAID) и других государственных агентств были украдены миллиарды долларов, большую часть из которых получили СМИ за создание «хороших историй о демократах». В частности, по его словам, около восьми миллионов долларов получила газета Politico.

Руководство издания в свою очередь заверило, что Politico никогда не имела государственного финансирования — «никаких субсидий, никаких грантов, никаких подачек», и живет за счет рекламы и спонсорства.

« П р а в и т е л ь с т в е н н ы е а г е н т с т в а , к о т о р ы е п о д п и с ы в а ю т с я н а н а с , д е л а ю т э т о п о с т а н д а р т н о й п р о ц е д у р е г о с з а к у п о к - к а к и в с л у ч а е л ю б ы х д р у г и х з а к у п о к н е о б х о д и м ы х д л я б о л е е э ф ф е к т и в н о й р а б о т ы и н с т р у м е н т о в . Э т о н е ф и н а н с и р о в а н и е . Э т о б и з н е с - с д е л к а , к а к в с л у ч а я х , к о г д а п р а в и т е л ь с т в о з а к а з ы в а е т и с с л е д о в а н и я , о б о р у д о в а н и е , п р о г р а м м н о е о б е с п е ч е н и е , о т р а с л е в ы е о т ч е т ы » , - г о в о р и т с я в з а я в л е н и и Ш е й х о л е с л а м и и Х а р р и с .

При этом генеральный директор и главный редактор газеты упрекнули «некоторых людей» в том, что они «намеренно распространяют ложь на онлайн-площадках».

Шейхолеслами и Харрис также пояснили, что правительственные агентства покупали не обычную подписку на газету, а подписку на ее сервис Politico Pro, так как это «помогает им лучше выполнять свою работу - отслеживать изменения в политике и законодательстве в режиме реального времени».

« М ы п р и д е р ж и в а е м с я в с в о е й р а б о т е п р и н ц и п о в п р о з р а ч н о с т и , о т в е т с т в е н н о с т и и э ф ф е к т и в н о с т и » , - з а в е р и л и о н и .

Напомним, что в свой первый день на президентском посту Трамп подписал указ, приостанавливающий все программы иностранной помощи USAID на 90 дней. А глава нового Департамента эффективности государственного управления США миллиардер Илон Маск пообещал расследовать деятельность агентства.