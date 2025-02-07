Руководство Politico отреагировало на заявления Трампа о госфинансировании
Генеральный директор и главный редактор американской газеты Politico Голи Шейхолеслами и Джон Харрис отвергли высказанные президентом США Дональдом Трампом обвинения в том, что издание финансировалось властями страны. Их совместное заявление опубликовано на сайте газеты.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что из Агентства США по международному развитию (USAID) и других государственных агентств были украдены миллиарды долларов, большую часть из которых получили СМИ за создание «хороших историй о демократах». В частности, по его словам, около восьми миллионов долларов получила газета Politico.
Руководство издания в свою очередь заверило, что Politico никогда не имела государственного финансирования — «никаких субсидий, никаких грантов, никаких подачек», и живет за счет рекламы и спонсорства.
«Правительственные агентства, которые подписываются на нас, делают это по стандартной процедуре госзакупок - как и в случае любых других закупок необходимых для более эффективной работы инструментов. Это не финансирование. Это бизнес-сделка, как в случаях, когда правительство заказывает исследования, оборудование, программное обеспечение, отраслевые отчеты», - говорится в заявлении Шейхолеслами и Харрис.
При этом генеральный директор и главный редактор газеты упрекнули «некоторых людей» в том, что они «намеренно распространяют ложь на онлайн-площадках».
Шейхолеслами и Харрис также пояснили, что правительственные агентства покупали не обычную подписку на газету, а подписку на ее сервис Politico Pro, так как это «помогает им лучше выполнять свою работу - отслеживать изменения в политике и законодательстве в режиме реального времени».
«Мы придерживаемся в своей работе принципов прозрачности, ответственности и эффективности», - заверили они.
Напомним, что в свой первый день на президентском посту Трамп подписал указ, приостанавливающий все программы иностранной помощи USAID на 90 дней. А глава нового Департамента эффективности государственного управления США миллиардер Илон Маск пообещал расследовать деятельность агентства.