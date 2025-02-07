Осужденный за убийство жены Бишимбаев обратился в суд
Осужденный за убийство жены Салтанат Нукеновой бывший министр нацэкономики Казахстана Куандык Бишимбаев подал в суд на колонию, в которой отбывает срок. Об этом сообщает КазТАГ со ссылкой на заявление Комитета уголовно-исполнительной системы (КУИС).
В заявлении экс-чиновник пожаловался, что администрация колонии не дает ему поощрение. В КУИС уточнили, что по действующему законодательству поощрение не применяется, если осужденный нарушал порядок отбывания наказания.
«Учитывая, что у данного осужденного имеется одно нарушение, поощрение к нему не применялось», — заявили в комитете.
Суд иск не удовлетворил. За что Бишибмаев просил поощрение и какое совершил нарушение в КУИС не уточнили.
Напомним, что в мае 2024 года суд приговорил Бишимбаева к 24 годам лишения свободы. Установлено, что в ноябре 2023 года экс-чиновник после ссоры до смерти избил Нукенову. Обвинение заявляло, что бывший министр был «одержимо ревнивым», контролировал супругу и систематически применял к ней физическое насилие. На фоне убийства в Казахстане приняли закон, ужесточающий наказание за побои и причинение легкого вреда здоровью.