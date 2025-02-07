Келлог обрушился с резкой критикой на Байдена из-за Украины

Спецпосланник президента США Дональда Трампа по украинскому кризису Кит Келлог раскритиковал политику экс-главы страны Джо Байдена по Украине, сравнив ее с «лозунгом с наклейки на бампере». Об этом Келлог рассказал New York Post.

В конце января появилась информация, что Трамп дал Келлогу сто дней на разрешение украинского кризиса. СМИ писали, что по задумке Келлога Украина сможет получить больше оружия только в том случае, если согласится на переговоры.

В интервью New York Post Келлог заявил, что Украине «необходимо оказывать военное давление на Россию» перед переговорами, но в то же время он раскритиковал стратегию Байдена, который обещал предоставлять Киеву помощь «столько, сколько потребуется», и не использовал другие возможности своей власти.

« Э т о н е с т р а т е г и я , э т о н а к л е й к а н а б а м п е р » , - п о д ч е р к н у л К е л л о г .

По его словам, в первую очередь Трамп хочет остановить гибель людей в украинском конфликте. Келлог добавил, что Трамп - мастер заключать сделки.

Спецпосланник Трампа назвал условие для урегулирования украинского конфликта

« Я д у м а ю , у н а с е с т ь н е к о т о р ы е в о з м о ж н о с т и , и , к с ч а с т ь ю , я р а б о т а ю с м а с т е р о м з а к л ю ч а т ь с д е л к и . О н н а п и с а л « И с к у с с т в о с д е л к и » , - о т м е т и л К е л л о г .

Он подчеркнул, что Трамп готов ужесточить санкции против России, но «он знает, что и Киеву, и Москве придется пойти на уступки, чтобы положить конец конфликту». Келлог оценил действующие санкции против РФ «всего лишь на тройку» по шкале от одного до десяти. По его словам, ограничения все еще можно ужесточать, особенно последние санкции, направленные на добычу и экспорт нефти.