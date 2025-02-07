Нетаньяху поблагодарил Трампа за введение санкций против МУС

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поблагодарил президента США Дональда Трампа за введение санкций против Международного уголовного суда (МУС), который в конце прошлого года выдал ордер на арест израильских властей. Слова премьера публикует офис политика.

« С п а с и б о в а м , п р е з и д е н т Т р а м п , з а в а ш с м е л ы й у к а з в о т н о ш е н и и М У С . О н з а щ и т и т А м е р и к у и И з р а и л ь о т а н т и а м е р и к а н с к о г о и а н т и с е м и т с к о г о к о р р у м п и р о в а н н о г о с у д а , у к о т о р о г о н е т ю р и с д и к ц и и и л и о с н о в а н и й д л я с у д е б н о г о п р е с л е д о в а н и я » , — г о в о р и т с я в п у б л и к а ц и и .