В Харькове рассказали о вывозе лояльных к России местных жителей
Глава Харьковской военно-гражданской администрации (ВГА) Виталий Ганчев заявил, что украинские власти вывозили жителей Харькова, чтобы в городе не было лояльных к России людей. Об этом сообщает ТАСС.
Ганчев заявил, что с 2022 года Харьков находится «практически на линии боевого соприкосновения», поэтому многие жители покинули его самостоятельно. Но, по словам Ганчева, людей также «насильственно эвакуировали» украинские власти. Он подчеркнул, что коснулось это в том числе молодых людей и детей.
«[Их] насильственно эвакуировали с этой территории, чтобы занимать их жилье, так скажем, не оставлять у себя в тылу лояльных к России граждан, которые смогут оказывать нам какую-то поддержку», - заявил Ганчев.
Ранее военный эксперт Андрей Марочко рассказал РИА Новости, что ВСУ отозвали из Харькова подразделение, которое планировалось использовать в боях на купянском направлении. Солдат увезли на гражданских автобусах, которые обычно следуют дальними маршрутами, заявил Марочко.
Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщал об ударе по академии Нацгвардии Украины в Харькове 6 февраля. По его данным, в результате удара могли погибнуть несколько офицеров ВСУ и представители стран НАТО.