Глава Харьковской военно-гражданской администрации (ВГА) Виталий Ганчев заявил, что украинские власти вывозили жителей Харькова, чтобы в городе не было лояльных к России людей. Об этом сообщает ТАСС.

Ганчев заявил, что с 2022 года Харьков находится «практически на линии боевого соприкосновения», поэтому многие жители покинули его самостоятельно. Но, по словам Ганчева, людей также «насильственно эвакуировали» украинские власти. Он подчеркнул, что коснулось это в том числе молодых людей и детей.

« [ И х ] н а с и л ь с т в е н н о э в а к у и р о в а л и с э т о й т е р р и т о р и и , ч т о б ы з а н и м а т ь и х ж и л ь е , т а к с к а ж е м , н е о с т а в л я т ь у с е б я в т ы л у л о я л ь н ы х к Р о с с и и г р а ж д а н , к о т о р ы е с м о г у т о к а з ы в а т ь н а м к а к у ю - т о п о д д е р ж к у » , - з а я в и л Г а н ч е в .

Ранее военный эксперт Андрей Марочко рассказал РИА Новости, что ВСУ отозвали из Харькова подразделение, которое планировалось использовать в боях на купянском направлении. Солдат увезли на гражданских автобусах, которые обычно следуют дальними маршрутами, заявил Марочко.

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщал об ударе по академии Нацгвардии Украины в Харькове 6 февраля. По его данным, в результате удара могли погибнуть несколько офицеров ВСУ и представители стран НАТО.