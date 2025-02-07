Ермак обсудил с Келлогом предстоящие контакты в Мюнхене и Киеве

Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак провел телефонный разговор со спецпосланником президента США по России и Украине Китом Келлогом, стороны обсудили предстоящий визит Келлога в Киев и контакты на Мюнхенской конференции по безопасности.

" О б г о в о р и л и е г о [ К е л л о г а ] п р е д с т о я щ и й в и з и т н а Украину, который очень важен для нас. <...> Обговорили будущие встречи на Мюнхенской конференции по безопасности (пройдет с 14 по 16 февраля - прим. ТАСС)", - написал Ермак в Telegram-канале.

Кроме того, стороны также обсудили ситуацию на фронте.

5 февраля телеканал "Рада" со ссылкой на свои источники сообщил, что Келлог может посетить Киев 20 февраля.

Президент США Дональд Трамп ранее выразил надежду на то, что договоренности об урегулировании конфликта на Украине будут достигнуты "в не слишком отдаленном будущем". Президент России Владимир Путин 14 июня 2024 года на встрече с руководством МИД назвал условия для урегулирования ситуации на Украине, среди которых упоминались вывод ее вооруженных сил из Донбасса и Новороссии и отказ Киева от вступления в НАТО. На Украине также должны быть в полной мере обеспечены права, свободы и интересы русскоязычных граждан. Кроме того, Россия считает необходимым отменить все западные санкции против нее и установить внеблоковый и безъядерный статус Украины.