На Украине ввели экстренные отключения света

Экстренные отключения света введены в Днепропетровской области и в подконтрольных Киеву районах ДНР. Об этом со ссылкой на украинскую энергетическую компанию ДТЭК пишет РИА Новости.

В свою очередь глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак заявил о повреждении инфраструктуры региона.

Россия регулярно наносит удары по военным объектам и объектам инфраструктуры Украины. Они начались с 10 октября 2022 года, через два дня после теракта на Крымском мосту, к организации которого причастны украинские спецслужбы.

Ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко предупреждал, что эта зима станет самой тяжелой в истории страны. Он подчеркивал, что на восстановление энергосистемы и создание дополнительной генерации потребуется время.