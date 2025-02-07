Зеленский связал вторжение в РФ с принципами Трампа
Президент Украины Владимир Зеленский назвал вторжение в РФ смыслом принципов президента США Дональда Трампа. Соответствующее видеообращение он опубликовал в своем Telegram-канале.
"Курская операция наглядно объясняет смысл принципа "мир благодаря силе", - пояснил он.
По словам украинского лидера, противостояние противнику на его территории является эффективной тактикой.
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Заявление Зеленского было приурочено к полугоду с начала операции Вооруженных сил Украины в Курской области. Двоим участникам атаки было присвоено звание Героя Украины. Их награждение украинский президент произвел лично. До этого в Швейцарии заявили, что Зеленский мешает сделке Трампа по Украине. 4 февраля Зеленский заявил, что если США не хотят видеть Украину в НАТО, то должны передать Киеву ядерное оружие в качестве гарантии безопасности и профинансировать миллионную армию.
До этого он также обещал, что выборы нового президента на Украине пройдут после завершения горячей фазы конфликта и отмены военного положения в стране.