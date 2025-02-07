Президент Украины Владимир Зеленский назвал вторжение в РФ смыслом принципов президента США Дональда Трампа. Соответствующее видеообращение он опубликовал в своем Telegram-канале.

" К у р с к а я о п е р а ц и я н а г л я д н о о б ъ я с н я е т с м ы с л п р и н ц и п а " м и р б л а г о д а р я с и л е " , - п о я с н и л о н .

По словам украинского лидера, противостояние противнику на его территории является эффективной тактикой.

Зеленский предложил Трампу способ «заставить» Путина начать переговоры

Заявление Зеленского было приурочено к полугоду с начала операции Вооруженных сил Украины в Курской области. Двоим участникам атаки было присвоено звание Героя Украины. Их награждение украинский президент произвел лично. До этого в Швейцарии заявили, что Зеленский мешает сделке Трампа по Украине. 4 февраля Зеленский заявил, что если США не хотят видеть Украину в НАТО, то должны передать Киеву ядерное оружие в качестве гарантии безопасности и профинансировать миллионную армию.

До этого он также обещал, что выборы нового президента на Украине пройдут после завершения горячей фазы конфликта и отмены военного положения в стране.