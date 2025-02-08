Город Мусорщиков: как живет самый необычный квартал мира

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Один из самых популярных сюжетных приемов в голливудских фильмах-антиутопиях — горы мусора и бытовых отходов, где человек будущего либо ищет себе пропитание, либо использует остатки наследия былой цивилизации чтобы сделать свою жизнь более комфортной.

На самом деле, город Мусорщиков уже давно существует в реальности. Такое необычное прозвище получил христианский коптский квартал Маншият-Насир, который находится на окраине Каира. Местные официально занимаются сбором мусора по всему городу с целью последующей его переработки и утилизации.

Район появился в 1969 году, когда городская администрация Каира постановила всех сборщиков отходов сконцентрироваться в одном месте у холмов Мокаттам.

Сегодня здесь проживает около 50 тысяч человек.

Как выглядит город Мусорщиков — в галерее «Рамблера».