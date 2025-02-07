Россия решила проблемы Абхазии с электричеством

Компания «Черноморэнерго» сообщила об отмене веерных отключений света в Абхазии. Решение принято в рамках договоренности о поставке электричества из России, передает РИА Новости.

Пресс-служба энергокомпании отметила, что все ограничения на поставку электроэнергии в стране сняли. Уточняется, что система энергоснабжения республики работает в штатном режиме.

Ранее стало известно, что в ходе встречи Бадры Гунбы, политического деятеля Абхазии, с Александром Новаком, заместителем председателя правительства РФ, была достигнута договоренность о том, что Россия будет стремиться обеспечить непрерывное снабжение республики.

В период с ноября по апрель в Абхазии регулярно возникает нехватка электроэнергии из-за повышенного потребления. Это связано с тем, что приток воды в водохранилище ИнгурГЭС, которое обеспечивает республику электричеством, снижается. Для того чтобы компенсировать недостаток энергии, Абхазия вынуждена импортировать ее из России.