Меркурис: США решили закрыть проект «Украина»

Власти Соединённых Штатов перестали публично общаться с Владимиром Зеленским из-за решения «закрыть проект Украина».

Такое мнение выразил британский военный аналитик Александр Меркурис, его цитирует РИА Новости.

«Зеленский начал понимать, что Соединённые Штаты... готовятся закрыть проект «Украина»... Похоже, американцы больше не разговаривают с Зеленским», — сказал он.

Аналитик напомнил, что спецпосланник США по украинскому урегулированию Кит Келлог до сих пор не приехал в Киев. Кроме того, Зеленского не приглашали на инаугурацию американского президента Дональда Трампа.

По словам Меркуриса, ещё одним «тревожным звонком» стало заявление Келлога о необходимости проведения выборов на Украине.

Ранее газета Daily Mail опубликовала предполагаемый мирный план Трампа по Украине.

Между тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил телекомпании CNN, что Москва и Вашингтон ещё не приступали к обсуждению возможной встречи лидеров двух стран Владимира Путина и Дональда Трампа.