Трамп собрал всю свою команду в Овальном кабинете для решения конфликта на Украине

Президент США Дональд Трамп 6 февраля собрал в Овальном кабинете всю свою команду советников и министров для обсуждения мер по решению конфликта на Украине. Об этом рассказал спецпосланник США по Украине Кит Келлог в интервью New York Post.

« Д л я р е ш е н и я п р о б л е м ы к о н ф л и к т а н а Украине действительно задействованы все силы администрации, так что это подход всего правительства. Мы привлекли к этому «команду» по национальной безопасности — президента, вице-президента, советника по нацбезопасности, госсекретаря, министра финансов, Совет национальной безопасности, и все они работают сообща», — сказал он.

Спецпосланник Трампа назвал условие для урегулирования украинского конфликта

Келлог также рассказал, что Трамп готов ужесточить санкции против России для завершения конфликта на Украине. По его словам, введение санкций против России — «всего лишь три балла» по шкале от 1 до 10, где 10 — это самое болезненное экономическое давление.